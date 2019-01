Deel dit artikel:













Directeur zwembad De Staver wil zorgen wegnemen

Zwembad De Staver in Sommelsdijk ligt al langer onder een vergrootglas. Zwemmers maken zich zorgen over hun gezondheid nadat in oktober een zuurlekkage ontstond en in december het babybadje dicht moest vanwege een legionella-besmetting. Directeur Lesly Wolters hoopt bezoekers nu duidelijk te kunnen maken dat zwemmen in zijn zwembad gewoon gezond is.

"Wij willen benadrukken dat het zwembad constant gemonitord wordt door onszelf en diverse instanties, conform wettelijke normen zoals ieder zwembad in Nederland. Wij voldoen aan de wettelijke normen", aldus Wolters van de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO). Defecte zuurpomp De Staver moest eind oktober het bad ontruimen. Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van irritatie aan de ogen en benauwdheid. Uit onderzoek bleek dat door een defecte pomp de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. Een jaar eerder klaagde leden van de zwemvereniging over ademhalingsproblemen na het zwemmen. Zwembaddeskundige en oud-bestuurslid van De Schotejil John Albrechts denkt dat het structureel mis is in de Staver. "Het is echt wachten op de volgende calamiteit." Externe deskundige Wethouder Bruggeman heeft beheerder SRGO gevraagd om een feitenrelaas na de lekkage in oktober. Die wordt komende maand gedeeld met de gemeenteraad. Er is een externe deskundige ingeschakeld om de mensen van De Staver te ondersteunen in het technisch beheer. Bezoekers met zorgen en vragen kunnen deze week nog aanschuiven bij de SRGO-directeur tijdens een aantal inloopmomenten. Zeker de legionella-besmetting in december heeft voor een daling in het aantal bezoekers gezorgd.