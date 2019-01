Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twaalf auto-inbraken in één nacht in Berkel en Rodenrijs

Bij minstens twaalf auto's in Berkel en Rodenrijs is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. De voertuigen stonden geparkeerd in verschillende straten in de Edelsteenwijk.

Bij de inbraken in auto's in onder meer de straten Saffier, Topaas, Agaat en Smaragd zijn airbags en accu's gestolen. Voor de diefstallen is nog niemand opgepakt. De politie hoopt dat mensen die camerabeelden hebben of iets hebben gezien of gehoord in de buurt, zich melden. Agenten surveilleren woensdagavond extra door de wijk.