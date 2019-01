Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dean Bowen nieuwe stadsdichter van Rotterdam Dean Bowen Dean Bowen, wethouder Kasmi en voormalig stadsdichter Derek Otte

Dean Bowen is de nieuwe stadsdichter van Rotterdam. Hij neemt het stokje over van Derek Otte, die de afgelopen twee jaar de Rotterdamse stadsdichter was.

Bowen is woensdagavond officieel benoemd in het Bibliotheektheater in Rotterdam. Hij gaat de komende twee jaar gedichten schrijven en presenteren over Rotterdam, de inwoners en zaken die spelen in de stad. De 34-jarige Rotterdam gaf een jaar geleden zijn eerste dichtbundel Bokman uit. Dat leverde hem een nominatie op voor de C. Buddinghprijs; een prijs die wordt toegekend aan het beste debuut in Nederlandstalige poëzie. Eerder won Bowen al de Van Dale SPOKEN Award. Ook gaf hij optredens in binnen- en buitenland. Jeugdstadsdichter De nieuwe stadsdichter zit al bomvol ideeën voor de komende tijd. Bowen wil onder meer het gesprek aangaan met verschillende inwoners van de stad, om de 'stem van de individuele wijken' te ontdekken. Ook wil hij volgend jaar een jeugdstadsdichter in het leven roepen, om poëzie onder jongeren te promoten.