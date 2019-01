VVD, PvdA en D66: kleine winkelier in Rotterdam beter beschermen

De gemeente Rotterdam moet bij het Rijk gaan lobbyen om kleine winkeliers beter te beschermen als hun vastgoedeigenaren de huren flink willen verhogen. Dat vinden VVD, PvdA en D66 in de Rotterdamse gemeenteraad. Ze komen daartoe na conflicten tussen tientallen ondernemers in het centrum met vastgoedondernemer Marcan.

Marcan Vastgoed heeft in het centrum zo'n honderd winkels in bezit. Een deel daarvan, bijvoorbeeld aan de Pannenkoekstraat, wil de vastgoedondernemer renoveren. Daardoor stijgen de huren. Voor veel kleine winkeliers is de stijging te groot om op te brengen. Bij andere panden heeft Marcan het huurcontract opgezegd.

Bescherming

D66, de VVD en de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad willen nu dat het Rijk maatregelen neemt zodat vastgoedondernemers de huren niet zo maar flink te verhogen door renovatie van het pand. Chantal Zeegers, fractievoorzitter van D66: "We zien bijvoorbeeld dat bij bewoners van woningen dat helemaal niet kan. Dus we willen het Rijk vragen uit te zoeken hoe dat meer in evenwicht kan zijn." Winkeliers zouden dan ook dit soort bescherming moeten krijgen.

Zeegers wil niet dat vastgoedeigenaren stoppen met investeren, maar het moet in goed overleg. Mét gemeente en mét de huurders.

Juridische en financiële bijstand

Verder willen de drie partijen dat de gemeente de winkeliers beter bijstaat met juridisch en financieel advies. "Wij willen die winkeliers beter beschermen. Door bijvoorbeeld als gemeente extra ondersteuning te geven als het gaat over de onderhandelingen van die huurcontracten, maar ook als het gaat over het krijgen van financiering om zo eventueel het pand in eigen bezit te krijgen", zegt Dennis Tak van de PvdA.

MKB-toets

De VVD wil dat de landelijke MKB-toets nu ook in Rotterdam komt. Dieke van Groningen, raadslid van de Rotterdamse VVD: "Dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat we nieuwe regelgeving gaan maken of bestaande regelgeving onder de lopen nemen dat we dat in samenspraak met die ondernemers doen. Dat zijn uiteindelijk degenen die er iedere dag mee te maken hebben."

De voorstellen worden donderdag tijdens de gemeenteraad ingediend. Dan wordt ook duidelijk of er een meerderheid in de raad vóór is.