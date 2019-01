Sparta ontvangt Fan Award: supporters meest tevreden

Sparta heeft samen met NAC Breda de meest tevreden supporters. Dat blijkt uit een jaarlijks fanonderzoek van de KNVB, waarin 46.000 voetbalfans hun stem uitbrachten. De Fan Award werd woensdag door Sparta in ontvangst genomen op het Kenniscongres Betaald Voetbal.

Een bezoek aan Het Kasteel wordt door maar liefst 99 procent van de supporters als 'goed' of 'zeer goed' ervaren. Het is voor Sparta al de tweede keer dat het in de prijzen valt. Twee jaar geleden was het ook raak.

"Het is mooi dat we als Sparta wederom een Fan Award ontvangen. Dat de supporters van Sparta het wedstrijdbezoek aan hun eigen club goed beoordelen, maakt ons trots". reageert Manager Publiekszaken Wesley van der Stam op de website van de Spartanen.