Miljoenenbod op omstreden Schiekadeblok in Rotterdam

Op het bureau van de Rotterdamse wethouder Kurvers van Bouwen ligt een bod van 57 miljoen euro voor het Schiekadeblok. Dat is exclusief het Schieblock zelf. Mogelijk gaat de grond nog 10 miljoen extra opleveren. Over de aankoop destijds van het Schiekadeblok verscheen vorige week een kritisch Rekenkamerrapport.

De gemeente betaalde tien jaar geleden 52 miljoen euro voor de grond via een erfpachtregeling van projectontwikkelaar LSI. Jarenlang zag het er naar uit dat de aankoop een miljoenverlies zou gaan opleveren, omdat LSI nooit is gestart met de ontwikkeling.

Maar met dit bod kan de gemeente de grond vermoedelijk zelfs met winst verkopen. Vorig jaar werd al 21 miljoen afgeschreven op de grond achter het Schiekadeblok. In het bod van de vastgoedinvesteerder die het bod uitbracht (dat RTV Rijnmond heeft ingezien), staat dat hij 140.000 vierkante meter op het terrein ontwikkelen.

Het grootste deel is ingeruimd voor woningen, de helft (44.000 vierkante meter) voor huurwoningen, de andere helft voor koopwoningen. Ook moet er 48.000 vierkante meter worden ingeruimd voor kantoren en 4.000 vierkante meter voor andere voorzieningen.

Wethouder Kurvers wil het aanbod niet bevestigen, zegt zijn woordvoerder. "Er zijn gesprekken gaande met meerdere partijen die interesse hebben om iets moois te maken op deze plek in het hart van Rotterdam." Tijdens de marktconsultatie gaat de gemeente niet in op biedingen. Na afloop van de consultatie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten.

In december presenteerde wethouder Kurvers zijn gebiedsvisie voor het terrein vlakbij het Centraal Station. Daarin is onder meer ruimte voor een woontoren van 150 meter of hoger. Vastgoedinvesteerders kunnen op basis van deze gebiedsvisie bieden bij de gemeente.

Rekenkamerrapport

In het vrijdag verschenen Rekenkamerrapport krijgen met name twee topambtenaren stevige kritiek op hun handelen bij de aanschaf van de grond bij het Schiekadeblok. Na tien jaar is de grond nog niet ontwikkeld.