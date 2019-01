Sparta versterkt zich met linksback Lassana Faye

Sparta heeft zich versterkt met linksback Lassana Faye van Vitesse. De Rotterdammer tekent voor anderhalf jaar op Het Kasteel.

Faye is geen onbekende bij Sparta. Hij speelde van 2009 tot en met 2012 in de jeugdopleiding van de Kasteelclub. Daarna maakt hij de overstap naar de jeugdopleiding van PSV, om vervolgens een contract te tekenen bij Vitesse. Daar werkte hij in het seizoen 2016-2017 al samen met huidig Sparta-trainer Henk Fraser.

Technisch directeur Henk van Stee is blij met de versterking. "Met hem vergroten we onze defensieve mogelijkheden, zowel qua bezetting als qua formatie. Het is een jongen met Eredivisie-ervaring die opgegroeid is bij en met Sparta, dus hij stond hoog op ons lijstje", zegt Van Stee op de clubwebsite van Sparta.