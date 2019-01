Patiëntjes Maasstad racen in eigen bolide naar de OK

Kinderen die in het Maasstad Ziekenhuis geopereerd worden, kunnen voortaan in een elektrische mini-auto naar de operatiekamer. Stichting DaDa heeft vier mini-Mercedes auto's geschonken aan het Rotterdamse ziekenhuis.

De miniatuurtjes van de Duitse bolide worden ingezet op de kinderafdeling en in het brandwondencentrum. "De auto leidt af van pijn en angst en geeft het kind zelf de mogelijkheid en zelfstandigheid om naar de behandeling of operatie te rijden", zegt Rob van Komen van de brandwondenafdeling van het Maasstad.

Ook denkt de afdeling erover om de auto's in te zetten als een patiëntje naar huis mag. "Dan mag hij of zij er mee naar de uitgang van het Brandwondencentrum rijden."



Door de afstandsbesturing zijn de autootjes ook geschikt voor kleine of hele zieke kinderen. "Dat zal veel blije gezichten opleveren", verwacht kinderarts Desiree Bezemer. "Rijdend in de auto vergeten ze even waar ze zijn en kunnen ze gewoon weer even kind zijn."