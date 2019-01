Genomineerdeen 'Meer dan Sport-award' vereerd met nominatie

De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond worden maandag 11 februari uitgereikt. In verschillende categorie vallen sporters dan in de prijzen. Maar er is dit jaar een nieuwe categorie: de 'Meer dan Sport-award'. Vechtsportvereniging Unity '99, Ramon Storm (Rijndam Revalidatie) en de tafeltennisclub Alexandria '66 zijn daarvoor genomineerd. Tot en met 31 januari kan er gestemd worden.

Ramon Storm: Rijndam Revalidatie

Ramon werkt als bewegingsagoog voor kinderen bij Rijndam Revalidatie. Hij zorgt voor veel plezier, continue uitdaging en meer zelfvertrouwen bij de kinderen.

Ramon Storm vindt de nominatie bijzonder. "Waanzinnig gaaf. Helemaal omdat het een nieuwe nominatie is."

Storm helpt kinderen in hun revalidatie. "Binnen de revalidatie help je kinderen door te sporten. Maar ook als er kinderen zijn die niet weten wat voor sport ze kunnen doen, door hun beperking. Dan hebben wij de expertise om voor elkaar te krijgen dat ze gaan sporten op een goede plek én adequaat."

Patrick van Daalen: Unity'99

Trainer Patrick van Daalen en zijn team bieden trainingen aan bijzondere doelgroepen. Met onder meer programma’s als Pestkop Proof, Ladies Empowerment en sporten met autisme wordt velen de mogelijkheid geboden voor een beter, zelfverzekerder en gezonder leven.

Van Daalen vindt de nominatie mooi. "Het was eerst een mooie verrassing. Het is vooral een mooie erkenning dat de missie waarmee me zijn gestart, wordt erkend met een nominatie. Dat is geweldig."

De missie waar Van Daalen het over heeft, is duidelijk. "We willen de programma's die we aanbieden, structureel in het onderwijs te krijgen. Er is een heel grote hulpvraag in verschillende doelgroepen en we gebruiken vechtsport als instrument om zo een alternatief te bieden in gedrag."

Saskia Meijer: ttv Alexandria '66

TTV Alexandria '66 focust zich in het bijzonder op maatschappelijke betrokkenheid en versterking van het bijbehorende netwerk, waaronder dat van mensen met een beperking.

Saskia Meijer zou de prijs een enorme erkenning vinden. "Deze nominatie geeft extra aandacht aan de club, wat wij doen en wat wij kunnen betekenen. Wij bieden tafeltennis aan voor alle leden van jong tot oud. Daarnaast bieden we tafeltennis aan voor mensen met een lichamelijke beperking en werken samen met het revalidatiecentrum en met stichting Mee. Dat is vrij succesvol."

Bekijk hierboven de interviews met Ramon Storm, Patrick van Daalen en Saskia Meijer.