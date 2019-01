1300 huishoudens in Rotterdam-Zuid zonder verwarming en warm water

Bewoners in de omgeving van de Laan op Zuid en De Veranda in Rotterdam-Zuid zitten sinds woensdagmiddag 17:45 uur zonder warm water en verwarming. Volgens een woordvoerder van Eneco zijn 1300 huishoudens getroffen.

Oorzaak van de problemen is een lek in een hoofdleiding. Hoe dat lek heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

De plek van de lekkage is inmiddels wel gevonden, maar reparatie gaat zeker tot in de nacht duren. De temperatuur van die hoofdleiding ligt namelijk nog rond de 120 graden, terwijl monteurs pas aan de reparatie kunnen beginnen als de temperatuur is gedaald tot 100 graden.

"We laten die leiding nu leeglopen, maar het afkoelen duurt wel even", laat een woordvoerder weten. "De monteurs zijn al ter plaatse en staan klaar met lasapparatuur. We doen er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen."