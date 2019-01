Roderick uit Numansdorp aan kop na eerste dag WK sledehondrennen

Roderick Glastra uit Numansdorp gaat aan kop bij het WK Sledehondrennen. In het Franse Bessans wist hij woensdag op de eerste dag van het wereldkampioenschap in de snelste tijd het parcours af te leggen.

Een uitslag die de Numansdorper niet had verwacht. "De eerste dag was zwaar", laat Glastra weten. Met zijn acht viervoeters moest hij zo snel mogelijk een afstand van achttien kilometer afleggen. "Het was heel hard werken voor de honden. Veel teams hadden moeite om de weg te vinden, maar dat ging bij ons gelukkig goed."



Onderweg liep Glastra nog tegen verschillende problemen aan. Zo sprong één van zijn honden in het harnas van de hond naast hem. "Daardoor moest ik het team stilzetten om de hond weer uit de knoop te halen", laat hij weten.

Uiteindelijk wist Glastra in de snelste tijd te finishen. De wedstrijden in het Franse Bessans duren in totaal drie dagen. Donderdag staat de tweede race van het WK op het programma. "Dat wordt een spannende dag", besluit hij: de nummer 2 volgt op minder dan twee seconden.