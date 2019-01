Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brokstuk gevonden bij Maasvlakte Foto: MediaTV

Aan de Maasvlakteweg in Rotterdam is woensdagavond een brokstuk gevonden. Het gerucht gaat dat dit een stuk van een vliegtuig is. De politie kan dit niet bevestigen.

De eerste meldingen dat iets zou zijn aangespoeld, kwamen binnen rond 21:30 uur. Een droneteam van de brandweer assisteert de politie bij de verdere zoektocht. Ook de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) hielp mee met zoeken naar overige brokstukken. "Het brokstuk kan overal van afkomstig zijn", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. "Er wordt morgen onderzoek gedaan door de afdeling Luchtvaarttoezicht. We kunnen verder niets uitsluiten." Ooggetuige De zoektocht zou zijn gestart na een melding van een ooggetuige die al dinsdag een brokstuk op het strand had zien liggen. Die heeft dit gemeld bij de politie. De politie heeft de brandweer woensdagavond om assistentie gevraagd. Het woord vliegtuig zou door de ooggetuige zijn genoemd, maar vooral omdat de man moest denken aan het verhaal over de verdwenen Argentijnse voetballer Sala. Vermiste voetballer Op sociale media wordt dan ook druk gespeculeerd of het brokstuk mogelijk afkomstig is van het vliegtuig waarin Emiliano Sala zat. De voetballer zat vorige week samen met piloot David Ibbotson in een vliegtuig dat onderweg was van Nantes in Frankrijk naar het Engelse Cardiff. Boven Het Kanaal verdween het vliegtuig van de radar. Aan de Franse kust, bij het plaatsje Surtainville, zijn dinsdag zitkussens uit het vermiste vliegtuig aangetroffen. Het zou niet voor het eerst zijn dat een vliegtuigje neerstort bij de Maasvlakte. In 2012 raakten vier inzittenden van een Cessna zwaargewond toen hun vliegtuigje neersortte op een landtong van de Tweede Maasvlakte.

Lees ook: Inzittenden zwaargewond bij crash Tweede Maasvlakte