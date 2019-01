Tandartsen in regio Schiedam balen van vertrek kaakchirurgen

De tandartsen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben hun handen vol om hun patiënten een plek bij een kaakchirurg te bezorgen. Zij moeten zelf op zoek naar een alternatief sinds de specialistische afdeling in het Franciscus Vlietland en Gasthuis op 1 januari sloot.

''Wij worden er door de patiënten op aangekeken'', constateert Jan van den Burg, voorzitter van de tandartsen in die regio. ''Maar wij kunnen er niets aan doen. Het ziekenhuis heeft de zorg uit handen gegeven. Dit is geen reclame voor Franciscus.''

De afdeling kaakchirurgie in Schiedam en Rotterdam ging dicht omdat de directie van de ziekenhuizen de samenwerking met de artsen opzegde, terwijl de opvolgers nog niet klaar stonden. Franciscus nam die maatregel na een conflict met de specialisten.

Bron van alles was een geschil binnen de afdeling kaakchirurgie in 2017. Twee specialisten kwamen erachter dat een derde lid van hun groep fraudeerde. Zij maakten die zaak aanhangig, maar kregen als klokkenluiders het deksel op de neus. Het ziekenhuis probeerde hen zelfs buitenspel te zetten, maar de rechter dwong Franciscus om de specialisten terug te nemen.



Het ziekenhuis ontbond daarna wel de arbeidsovereenkomst. Tegen dat besluit kwamen de kaakchirurgen volgens een andere rechter te laat met een beroep.



Opvallend is dat Franciscus onlangs besloot om het hoger beroep tegen het moeten terugnemen van de kaakchirurgen in te trekken. ''Die zaak zou niets meer aan de eerdere uitkomst (dat het beroep te laat was, red.) in de bodemprocedure toevoegen'', zegt het ziekenhuis in een reactie.

Volgens één van de kaakchirurgen legt het ziekenhuis zich nu neer bij de eerste uitspraak, die inhield dat Franciscus hen niet had mogen wegsturen.

Op de spits

''Het is jammer dat het zo is gelopen, want het waren hele goede kaakchirurgen'', zegt Van der Burg. ''Eén ken ik al meer dan 30 jaar. Ik begrijp nog steeds niet waarom de zaak door het ziekenhuis zo op de spits is gedreven.''

''Maar'', vervolgt Van der Burg, ''vooral de slechte communicatie van het ziekenhuis zit ons dwars. Twee keer zijn wij niet of te laat geïnformeerd. Daarvoor heeft de Raad van Bestuur excuses aangeboden. Maar wat schieten wij en met name onze patiënten daar mee op? Die moeten ver reizen. Dat was niet nodig geweest.''

Het ziekenhuis heeft het Erasmus MC bereid gevonden om waar te nemen. Franciscus zoekt nog naar een definitieve oplossing.