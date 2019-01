Deel dit artikel:













Wijnaldum verzuimt met Liverpool grote stap te zetten in kampioensrace Georgino Wijnaldum in actie tegen Leicester City (1-1). Foto: EPA/Peter Powell

Oud-Feyenoorder Georgino Wijnaldum is er woensdagavond met Liverpool niet in geslaagd om een grote stap te zetten in de Engelse kampioensrace. De ploeg van Jürgen Klopp speelde op Anfield met 1-1 gelijk tegen Leicester City. Wijnaldum speelde 90 minuten mee.

Liverpool had in de Premier League een voorsprong van zeven punten kunnen nemen op nummer twee Manchester City, dat gisteravond verrassend verloor van Newcastle United. Het verschil tussen beide clubs is door het gelijkspel 'slechts' vijf punten. Sadio Mané zette Liverpool, met ook Nederlander Virgil van Dijk in de basis, in de derde minuut nog wel op voorsprong. Maar Harry Maguire zette Leicester vlak voor rust weer op gelijke hoogte: 1-1. Aké De door Feyenoord opgeleide Nathan Aké won woensdagavond met Bournemouth van zijn oude werkgever Chelsea. Het werd in het Dean Court-stadion in Bournemouth maar liefst 4-0 voor de thuisploeg. Aké deed van begin tot het eind mee.