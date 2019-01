Wat vind jij belangrijk?

Voor het derde jaar op rij onderzoekt RTV Rijnmond samen met de andere regionale omroepen en de NOS wat jij belangrijk vindt. Wat houd jou bezig en waar maak jij je zorgen om?

Op 20 maart worden weer verkiezingen gehouden en dat is bij uitstek het moment om met je stem invloed uit te oefenen. Niet alleen op de provinciale politiek, maar ook op de landelijke, want indirect wordt ook de Eerste Kamer gekozen.

Wat vind jij het belangrijkste onderwerp? Waar moet de politiek met voorrang werk van maken? Gaat het je om je financiële situatie, om het klimaat, de woningmarkt, veiligheid op straat of meer om immigratie, zorg, onderwijs en ga zo maar door.

Vertel jouw verhaal!

Dit is geen opinieonderzoek, maar een manier om de ervaringen en verhalen van mensen te horen en erachter te komen wat er leeft.