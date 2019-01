Vinder brokstuk: 'Het is een verwrongen stuk metaal'

Bij toeval stuitte zeehondenredder Ad van den Berge op het autostrand van Oostvoorne op een brokstuk van mogelijk een vliegtuig. Donderdagochtend deed hij zijn verhaal op Radio Rijnmond.

Van den Berge deed de vondst afgelopen dinsdag al, toen hij een melding had gekregen over een dode zeehond op het strand. Tijdens de zoektocht vond hij ook het brokstuk. "Het is een verwrongen stuk metaal, een centimeter of 50 hoog, 50 breed en wit met wat blauwe vlakken."

Brandweer

Hij had in eerste instantie niet door dat het een bijzondere vondst zou kunnen zijn en nam het mee naar huis.

"Toen ik met wat vrienden sprak zeiden ze 'joh, dat vliegtuig van mijnheer Sala was wit met blauw. Zou het niet van een vliegtuig kunnen zijn?' Dat was eigenlijk nog niet bij ons opgekomen en de aanleiding om te bellen met de brandweer. Die heeft het aan de officier van dienst gemeld en zo is het balletje gaan rollen. "

Droneteam

Van den Berg overhandigde het brokstuk uiteindelijk in de loop van woensdag. Hulpdiensten begonnen daarop 's avonds een grote zoekactie op het strand bij de Maasvlakte. Later werd ook het droneteam van de brandweer ingeschakeld. Dat zocht ook bij Oostvoorne. Er zijn geen andere stukken gevonden.

Specialisten van de dienst Luchtvaarttoezicht onderzoeken donderdag of het wrakstuk inderdaad van een vliegtuig afkomstig is.

Vermiste voetballer

Op sociale media wordt dan ook druk gespeculeerd of het brokstuk mogelijk afkomstig is van het vliegtuig waarin Emiliano Sala zat. De voetballer zat vorige week samen met piloot David Ibbotson in een vliegtuig dat onderweg was van Nantes in Frankrijk naar het Engelse Cardiff. Boven Het Kanaal verdween het vliegtuig van de radar.

Aan de Franse kust, bij het plaatsje Surtainville, zijn dinsdag zitkussens uit het vermiste vliegtuig aangetroffen.



Blijft de vraag hoe een brokstuk van uit de zee bij Normandië bij Oostvoorne terecht komt. '"Dat lijkt me onwaarschijnlijk,'' zegt Cees de Keijzer, oud-medewerker van het Havenbedrijf. ''Er staat een stroming deze kant op, maar bijna 600 kilometer overbruggen, dat is wel heel veel.''

Vinder Ad van den Berge is daarentegen niet verrast. ''Vissen of walvissen worden soms ook op de romp van een schip meegenomen. Misschien is dat nu ook gebeurd.''