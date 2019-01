Boete voor appen op fiets wordt 95 euro

De boete voor appen op de fiets wordt 95 euro. Vanaf 1 juli wordt het verboden om met een telefoon in de hand te fietsen. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde eind 2017 aan met een verbod op appen op de fiets te komen.

Volgens de stichting TeamAlert speelt telefoongebruik een rol bij ongeveer een vijfde van de fietsongevallen. De stichting voerde in de Koopgoot in Rotterdam campagne om mensen te waarschuwen.

Het is sinds 2002 verboden tijdens het rijden van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een mobieltje vast te houden. In 2009 kwam dat verbod er ook voor snorfietsen. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.

De daling van het aantal verkeersdoden stagneert, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden toeneemt. Met een reeks maatregelen wil het kabinet dit terugdringen.