Slimme deurbel voor bewoners Karperveen in Spijkenisse

Bewoners van de straat Karperveen in Spijkenisse kunnen meedoen met een project waarbij ze gratis een jaar lang een slimme deurbel krijgen. De eerste deurbellen zijn donderdag geïnstalleerd.

De deelnemers ontvangen meldingen op hun smartphone, tablet of computer en kunnen zien wie er voor de deur staat en met die persoon praten, vertelt adviseur veiligheid Michel van der Sluijs van de gemeente. Dat werkt ook als je niet thuis bent.

De deurbellen zijn gratis door subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het project moet bijvoorbeeld overvallen bij woningen tegengaan. “In december hebben we bij een bewonersavond de belangstelling gepeild, nu starten we met de uitrol.”

Sensor

De bel heeft een sensor. Je kunt het zo instellen dat de camera aanspringt als er iemand bij de deur staat. “Je mag je eigen erf filmen en je ontkomt er niet aan dat je ook een deel van de openbare ruimte filmt. De videobeelden worden op de harde schrijf of in de cloud opgeslagen voor 28 dagen.”

De gemeente en de politie kunnen niet bij de beelden. Wel kan de politie de inwoners vragen om vrijwillig de beelden af te staan voor politieonderzoek. Is zo’n bel wel veilig? “De bel is gewoon een computer. Die kan in principe gehackt worden, maar door de goede beveiliging zal dat zelden of nooit voorkomen.”