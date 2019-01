Flipperen en gamen in mobiele Arcadehal

Flipperen is hot. Met een mobiele arcadehal willen de ondernemers Bas en Cindy bedrijfsfeesten, straatfeesten en andere evenementen opleuken. 21 mensen kunnen tegelijk op de verschillende machines spelen.

De mobiele arcadehal Games on Wheels stond donderdag op een beurs voor de evementenindustrie in Ahoy Rotterdam. 'Bliepbliep, pling.' Overal in de omgebouwde trailer klinken geluiden van bijvoorbeeld racegames, Pacman, Donkey Kong en flipperspellen.

Herkenbaar

Ondernemer Bas heeft de hal zelf gebouwd. “Ik leef van deze geluiden op en met mij velen. Voor een kind van de jaren ’80 is de hal heel herkenbaar, dan kun je hier wel een paar uur verblijven.”

Op de vloer zit een glow in de dark verlichting. Op de spelmachine kun je vooral de klassiekers uit de jaren 80 en 90 spelen.

Verslaggever Jelle probeert de Flamin’ Finger waarbij je met je vinger een rood bolletje moet volgen. Het gaat haar door de zenuwen niet best af. “Des te vaker je de games speelt, des te beter je wordt,” vertelt Bas.