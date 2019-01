Rotterdam wil geen stroomstootwapen in politie-uitrusting

Agenten in Rotterdam moeten voorlopig niet allemaal een taser krijgen. De Rotterdamse gemeenteraad wil dat burgemeester Aboutaleb minister Grapperhaus oproept het stroomstootwapen voorlopig niet toe te voegen aan de politie-uitrusting. Er kleven teveel gezondheidsrisico's aan en het kan door filmpjes van heftige arrestaties slecht zijn voor het imago van de politie.

Op initiatief van GroenLinks gaat Aboutaleb nu vragen om te wachten met een beslissing over het stroomstootwapen. “Het onder stroom zetten van mensen voor vijftien seconden zorgt voor gezondheidsrisico’s. Daarnaast kan dit zorgen voor een lager draagvlak voor de politie, want dit soort filmpjes gaan viral”, zegt raadslid Arsieni van D66.

Aboutaleb steunt het voorstel. Ook hij vindt dat er eerst goed onderzoek gedaan moet worden naar de gezondheidsrisico’s van de taser en pas daarna een beslissing moet worden genomen over het definitief gebruik.

Toch vindt hij wel dat er een extra politiemiddel naast het pistool en pepperspray moet zijn. “Als er iemand uitgeschakeld moet worden is de taser veiliger dan het gebruik van een pistool. Dus een extra middel is goed”, zegt Aboutaleb.

Rechts wel voorstander

Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA en PVV vinden dat de taser wel moet worden toegevoegd aan de politie-uitrusting. “Dit is een manier om agenten veilig hun werk te laten doen.

Wij sporen de burgemeester aan om juist zoveel mogelijk politie uit te rusten met zo’n stroomstootwapen”, zegt raadslid Hoogwerf van Leefbaar. “Een taser is een minder vergaand middel dan het gebruik van een pistool, dat is ook beter voor de gezondheid”, vult Karremans van de VVD aan.