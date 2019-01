Gevonden brokstuk strand Oostvoorne niet van vliegtuig

Vinder brokstuk: Het is een verwrongen stuk metaal

Ad van den Berge krijgt een appje dat het gevonden brokstuk niet van een vliegtuig is.

Het brokstuk dat zeehondenredder Ad van den Berge dinsdag vond op het autostrand van Oostvoorne, is niet van een vliegtuig. Dat meldt de politie.

Het Team Luchtvaarttoezicht van de politie heeft onderzoek gedaan. Het gaat om een los drijvend stuk schroot, mogelijk van een container.

Op sociale media werd na de vondst van het brokstuk druk gespeculeerd of het brokstuk mogelijk afkomstig is van het vliegtuig waarin Emiliano Sala zat. Dat vliegtuig was ook wit met blauw.

De voetballer zat vorige week samen met piloot David Ibbotson in een vliegtuig dat onderweg was van Nantes in Frankrijk naar het Engelse Cardiff. Boven Het Kanaal verdween het vliegtuig van de radar.