Eekhoorn in Kralingse Bos mag voorlopig blijven

De eekhoorn in het Kralingse Bos hoeft niet te worden gevangen, maar mag voorlopig blijven. Dat zegt boswachter Henk Suurbach.

Voor het eerst in bijna 20 jaar zit er sinds kort weer een eekhoorn in het bos. Het gaat om een Amerikaanse rode eekhoorn die waarschijnlijk is ontsnapt of door iemand is gedumpt. Omdat het om een exotische soort gaat, was er even sprake van dat hij snel moest worden gevangen en mogelijk zelfs afgemaakt.

Volgens boswachter Suurbach kan het dier vooralsnog niet veel kwaad, zolang het in zijn eentje blijft en zich niet voortplant. Wel zegt de gemeente dat uiteindelijk naar een andere oplossing moet worden gezocht, omdat het dier schade kan aanrichten en nestkastjes zou kunnen leegroven. De eekhoorn zou dan naar een opvang voor exotische dieren kunnen worden gebracht.

De laatste keer dat een eekhoorn werd gezien in het Kralingse Bos, was begin deze eeuw, maar toen ging het om inheemse Europese eekhoorns. Tot die tijd zat er een grote groep eekhoorns, die zo tam was dat het publiek de diertjes kon voeren. Volgens Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum waren ook deze eekhoorns niet vanzelf in het bos terecht gekomen, maar waren ze ooit uitgezet.



Twee jaar geleden deed Moeliker een oproep aan Rotterdammers om herinneringen of foto's in te sturen van de vroegere eekhoornpopulatie.