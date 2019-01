Beelden van overval KPN-winkel Schiedam in Bureau Rijnmond

Op Black Friday, een dag dat winkeliers veel verkopen, werd de KPN-winkel in Schiedam overvallen. Beelden van de daders van die 23 november worden donderdag getoond in Bureau Rijnmond.

Verder is er in de uitzending aandacht voor de mishandeling van twee vrienden bij Womanizer in Villa Thalia in Rotterdam Centrum. En de nieuwe buurvrouw van een 92-jarige vrouw blijkt dief.

Help de politie deze en andere misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17:20 uur op TV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17:00 uur).