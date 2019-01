Rotterdam wil onafhankelijk onderzoek na dood Humeyra

De Rotterdamse gemeenteraad laat onafhankelijk onderzoek doen naar de aanpak van huiselijk geweld. Hierbij moeten ook de inspectieonderzoeken naar de dood van Humeyra, Sarah en Bianca betrokken worden.

“Eind vorig jaar werd Rotterdam opgeschrikt door de moord op drie jonge vrouwen”, zegt initiatiefnemer Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam). “Veiligheid kunnen we niet garanderen, we moeten wel zoveel mogelijk doen om de aanpak van geweld te verbeteren.” De hele gemeenteraad steunt het initiatief.

“Met een degelijke analyse van samenwerking in de ketenaanpak van huiselijk geweld kunnen we verbeterpunten voor hulpverlening in kaart brengen”, meent Hoogwerf.

Wethouder Bokhove van Jeugd is blij met de motie. “In gedachten ga ik terug naar december toen tijdens de stille tocht niet alleen de politiek, maar de hele stad zich uitsprak tegen geweld tegen vrouwen. Deze motie is een stap in de goede richting.”

Na de moord op Humeyra op het Rotterdam Design College kwamen er verschillende signalen dat bedreigingen door haar ex-vriend niet goed zouden zijn opgepikt door de politie. De inspectie veiligheid en justitie komt binnenkort met het plan van aanpak voor het onderzoek.