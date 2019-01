Deel dit artikel:













Straatnamen in Rotterdam krijgen vaker naam van vrouw of minderheid Een straatnaambord in Rotterdam.

Nieuwe straten in Rotterdam, worden voortaan vaker naar vrouwen of minderheden vernoemd. Nu is een ruime meerderheid van de straten vernoemd naar 'witte mannen'.

Het Rotterdams college is positief over een eerder voorstel van D66, die werd gesteund door GroenLinks, Nida, SP en PvdA. De politieke partijen vroegen om meer diversiteit bij de straatnamen. Volgens Jantje Steenhuis, voorzitter van de Rotterdamse Straatnamencommissie, betekent dit overigens niet dat 'witte-mannen-namen" helemaal niet meer worden gegeven. "Soms hebben we thema's waar het gewoon niet bij past. Zoals het gebied rond het verbouwde Zuiderziekenhuis, daar wordt een aantal straatnamen vernoemd naar voormalig artsen." Tot halverwege de 19e eeuw werden in Rotterdam de straatnamen meestal door particulieren bepaald. Vanaf mei 1850 geeft het college officieel straatnamen. De straatnamencommissie komt vier maal per jaar bijeen om de verzoeken die binnengekomen zijn te behandelen.