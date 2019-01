Deel dit artikel:













Dordtse schilderijen te bewonderen in Ohio

Schilderijen uit het Dordrechts Museum hangen een half jaar lang in het Columbus Museum of Art, in de Amerikaanse staat Ohio. Een Dordtse delegatie zal vrijdag bij de opening van de expositie zijn. In de tentoonstelling 'Life in the Age of Rembrandt. Dutch Masterpieces from the Dordrechts Museum' staan veertig meesterwerken van schilders als Albert Cuijp, Nicolaas Maes en Jan van Goyen centraal.

Naast de doeken zijn ook andere objecten te zien, zoals een prent, een munt, Delfts aardewerk of zilver. Zo maken de Amerikanen óók kennis met de Nederlandse cultuur en geschiedenis. In Columbus zijn ze lovend over hun Dordtse collega's: "Dordrecht wordt wel de bakermat van de Gouden Eeuw genoemd. De stad is doordrenkt met traditie, kunst en geschiedenis uit de oude Europese wereld." Recordaantal De Amerikanen verwachten veel bezoekers. Voor de opening heeft zich een recordaantal mensen gemeld. Directeur Peter Schoon van het Dordrechts Museum is al gearriveerd in het ijskoude Ohio, om de opening bij te wonen. "Wij zijn heel blij met deze internationale samenwerking. We krijgen regelmatig bruikleenaanvragen uit het buitenland, maar deze tentoonstelling biedt ons de kans om onze collectie in samenhang aan het Amerikaanse publiek te tonen", zegt Schoon. Ook kunst naar Dordrecht Dankzij de nieuwe internationale samenwerking komen in het voorjaar van 2020 schilderijen van Columbus naar Dordrecht. Het gaat om werk van Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso en Braque, aangevuld met werk van Amerikaanse tijdgenoten. Op bijgaand filmpje zien we David Stark, conservator van het Columbus Museum of Art en Lidwien Speelders, restaurator van het Dordrechts Museum, die nu ook in Ohio is.