Excelsior huurt Duitse spits van Celta

Op de dag van het sluiten van de transfermarkt huurt Excelsior de Duitse spits Dennis Eckert van Celta de Vigo. De 22-jarige aanvaller sluit vrijdag aan bij de selectie, die zich voorbereidt op de derby tegen Feyenoord van zondag.

Eckert werd geboren in Bonn en heeft zowel Duits als Spaans bloed door zijn aderen stromen. Hij begon met voetballen in de jeugd van 1. FC Köln en speelde als jeugdspeler ook voor Aachen. In 2013 maakte hij de overstap naar Borussia Mönchengladbach. Daar heeft hij vier jaar gespeeld en werd ook geselecteerd voor Duitsland Onder 19. Vervolgens ging hij naar Celta de Vigo. Hij speelde daar ongeveer tien wedstrijden in het eerste.

Om meer minuten te maken, koos Eckert voor een avontuur bij Excelsior. "Mijn eerste indruk van de club is erg goed", laat hij weten op de clubsite van de Kralingers. "Natuurlijk is het hier allemaal wat kleiner dan ik bij Celta de Vigo gewend was, maar alles rond de club ziet er wel heel professioneel uit. Ik werd een paar dagen geleden gebeld over de interesse van de club en heb daarna met trainer Adrie Poldervaart gesproken. Zijn verhaal sprak me enorm aan en daarom heb ik de keuze gemaakt om het seizoen bij Excelsior af te maken."

Eckert zou zondag zijn debuut kunnen maken als Excelsior om 12.15 uur thuis speelt tegen Feyenoord. Vanzelfsprekend is deze wedstrijd live te volgen op Radio Rijnmond.