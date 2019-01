Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Airbags gestolen uit wagens in Hendrik-Ido-Ambacht Foto: Archief

In zeker achttien auto's in Hendrik-Ido-Ambacht is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Daarbij zijn airbags gestolen.

Er loopt een uitgebreid onderzoek in de omgeving van de Van der Lekstraat naar de autokraken, laat de wijkagent weten. Er is nog niemand opgepakt. Een nacht eerder was het raak in Berkel en Rodenrijs. Daar werden minstens twaalf auto's airbags en accu's buitgemaakt.

Lees ook: Twaalf auto-inbraken in één nacht in Berkel en Rodenrijs