Eckert direct inzetbaar voor Excelsior: 'Ik ben er 100% klaar voor'

Dennis Eckert verruilt Celta de Vigo het komende halfjaar voor Excelsior. De Duitse spits is direct klaar om te spelen. ''Ik heb de medische test gedaan en ik ben er voor 100% klaar voor'', aldus Eckert.

De jonge Duitse aanvaller kende Excelsior en de eredivisie al voor hij hoorde van de interesse. ''De eredivisie heeft veel jonge spelers. Na de Spaanse, Engelse en Duitse is het één van de sterkste van Europa. Er zijn een aantal clubs in de eredivisie die een hoog niveau halen. Ik denk bijvoorbeeld dat Ajax een topclub in Europa en in de wereld is.''

De 22-jarige Eckert sluit vrijdag aan bij de selectie, die zich voorbereidt op de derby tegen Feyenoord van zondag.''Ik ben een goed aanspeelpunt met mijn rug naar de goal, maar ik kan ook in de ruimtes duiken na een lange bal. Ik ben een spits die zowel binnen als buiten het strafschopgebied gebruikt kan worden.''

Bekijk hier het volledige interview met Dennis Eckert.