Faye: 'Ik ben niet als alle andere backs'

Lassana Faye is blij dat hij terug is op het Kasteel. De 20-jarige verdediger tekende gisteren voor anderhalf jaar bij Sparta. "Ik kan niet in woorden beschrijven hoe blij ik ben", reageert de Rotterdammer.

Als pupil van Spartaan'20 maakte hij in de jeugd de overstap naar Sparta. PSV pikte hem op en later vertrok Faye naar Vitesse. Daar werkte hij vorig jaar samen met de huidige trainers Henk Fraser en Aleksandar Rankovic. Toen zij hem benaderden, hoefde hij nog minder lang na te denken. "Ik heb onder hen gedebuteerd in het eerste bij Vitesse. Fraser accepteert mij hoe ik ben als speler en mens. Hij heeft zeker een grote rol gespeeld. Dit is een jongensdroom die uitkomt. Ik vond het al mooi toen ik met Vitesse op het Kasteel speelde. Nu speel ik hier in een Sparta-shirt. Dat is helemaal prachtig."

Neppe wereld

Faye is een bijzondere jongen in de voetballerij. "Ik ben niet als alle andere backs", laat hij in het gesprek vallen. Op zijn Instagram pagina betiteld hij zichzelf als 'onhandelbare straatvoetballer' en hij plaatste een foto van zichzelf met een monopoly-bord. 'This football world has nothing to do with talent anymore. It's all about the political games. It's faker than monopoly', plaatste hij er als tekst bij. Dat vraagt om een verklaring. "De voetbalwereld is meer politiek dan talent. Dat kan ik niet in 30 seconden uitleggen, maar het is genoeg om in zo'n quote neer te zetten." En of Faye ook echt een onhandelbare straatvoetballer is? "Op het veld wel..."