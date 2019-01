Oud-wethouder Karakus aan de slag voor woningcorporaties

Oud-wethouder van Rotterdam Hamit Karakus gaat aan de slag met de sociale huisvesting in de regio's Midden-Holland Rotterdam en Haaglanden. Hij gaat samen met gemeenten en woningcorporaties handen en voeten geven aan de bouw van extra sociale huurwoningen.

Officieel wordt Karakus 'bestuurlijk regisseur'. De provincie Zuid-Holland is bezig in kaart te brengen hoeveel behoefte er is aan betaalbare woningen in de gemeenten waar Vestia actief is. De woningcorporatie kan al een tijd niet veel investeren in woningbouw door het eerdere financiële missers met complexe beleggingscomplexen.

Samen met andere woningcorporaties en gemeenten gaat Karakus vanaf 1 februari invulling geven aan de regionale opgave voor sociale huisvesting. Hij zoekt samen met hun oplossingen en maakt afspraken.

Hamit Karakus is aangesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en op verzoek van de betrokken gemeenten en de provincie.