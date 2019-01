Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ook jonge generatie in Oude-Tonge groeit op met de ramp Watersnoodramp Oude-Tonge

Op basisschool De Nobelaer in Oude-Tonge neemt meester Michael nog een keer door wat zijn groep 7/8 weet over de Watersnoodramp van 1953. De kinderen zijn vrijdag aanwezig bij de herdenking in het dorp en leggen dan bloemen. Ze laten zien bijzonder goed op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen. En dat terwijl de ramp toch al 66 jaar geleden is.

“De geschiedenis van de ramp hoort bij ons dorp”, legt Michael Schellevis uit. “Door erover te vertellen, filmpjes en foto’s te kijken en locaties te bezoeken houden we het verhaal in leven.” Oude-Tonge werd tijdens de ramp het hardst geraakt. Meer dan 300 dorpsbewoners kwamen om het leven. Het verdriet zit nogal diep, weet ook de 12-jarige Chantelle. “43 familieleden van mij zijn overleden bij de ramp. Thuis praten we er niet veel over en zelf vind ik het ook soms moeilijk om het erover te hebben.” Zweedse woning Semm, ook 12, ziet elke dag wat de ramp met het dorp heeft gedaan. Hij woont in een Zweedse woning, één van de houten noodwoningen, geschonken na de Watersnoodramp door de Scandinavische landen. “Ik weet best veel van de ramp en ik vind het ook heel interessant. En heftig, want mensen die het hebben meegemaakt en die nog leven voelen nog steeds de pijn.” De meester vindt het goed dat de kinderen zich zo bewust zijn van die emotie. “Emotie hoort erbij en gaan we over in gesprek. Zo kunnen we er ook met elkaar voor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren”, aldus meester Schellevis. Voor Isolde wordt morgen helemaal een spannende dag. Zij mag namens haar klasgenootjes een zelfgeschreven gedicht voordragen. De herdenking vindt plaats vanaf 10:30 uur op de Watersnoodbegraafplaats in Oude-Tonge. Later op de dag wordt er ook op andere plekken op het eiland stilgestaan bij de ramp.