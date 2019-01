Bejaarde vrouw in bed overvallen

Vier mannen met bivakmutsen bezorgen een 90-jarige vrouw de schrik van haar leven. “Goud, goud”, roepen ze, als ze naast het bed van de slapende vrouw staan.

Enkelen van hen houden haar in bedwang, de anderen stelen diverse gouden en zilveren sieraden en tassen met daarin portemonnees met contant geld en diverse pasjes.

Dit alles gebeurt rond twee uur in de nacht van 16 augustus 2018 aan de Endeldijk in Rotterdam-Zuid. De mannen komen binnen door via de brievenbus te “hengelen”. Dat lukt als de deur niet op het nachtslot zit.

De politie zoekt getuigen van de overval en wil graag weten wie de sieraden herkent. Wellicht zijn ze bij iemand te koop aangeboden? De vrouw is sindsdien erg bang en slaapt slecht.