Striptekenaar Jan Kruis krijgt eigen museum

Jan Kruis in 2013. Foto: ANP / Catrinus van der Veen

Het Jan Kruis Museum komt er definitief. De aangekondigde permanente expositieruimte rond de Rotterdamse tekenaar van de strip Jan, Jans en de kinderen wordt vermoedelijk al in mei geopend in Drenthe.

Jan Kruis werd geboren in Rotterdam en stierf twee jaar geleden in het Drentse Mantinge op 83-jarige leeftijd. Plannen voor het museum in het nabijgelegen Orvelte zijn er al tien jaar, maar door financiële en logistieke problemen liep het initiatief meerdere malen spaak.

Mede door een crowdfundingsactie komt het Jan Kruis Museum nu toch van de grond. Het museum moet een totaalbeeld geven van het leven en werk van de Rotterdamse kunstenaar.

Jong en oud

"We willen het museum toegankelijk maken voor jong en oud", vertelt Leontine Kruis, dochter van de tekenaar. Zo komen er ook veel interactieve onderdelen, waar bezoekers deel kunnen uitmaken van de wereld van Jan, Jans en de kinderen en waar kinderen de personages uit de Libelle-strip kunnen tekenen.

"Hij heeft zoveel gemaakt, dat kunnen we niet allemaal daar ophangen", zegt Leontine. "Als het museum maar lang genoeg bestaat, kunnen we alles een keer laten zien aan de mensen."

Leontine denkt dat haar vader blij zou zijn geweest met het museum. "Hij heeft altijd gezegd dat het een vrolijk museum moet worden, waar mensen met een glimlach weer naar buiten gaan", legt ze uit. "Zijn werk gaat zo eindelijk een plekje vinden en bezoekers kunnen ervan gaan genieten."