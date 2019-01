Rechters mogen verder met Karwei-zaak

De rechters die de zaak behandelden tegen een ex-medewerkster die ruim 1,1 miljoen euro verduisterde bij bouwmarkt Karwei, zijn niet vooringenomen en mogen die zaak afmaken. Dat heeft de wrakingskamer van de rechtbank Rotterdam bepaald.

De 51-jarige vrouw verklaarde twee weken geleden voor de Dordtse rechtbank dat ze al het geld had overgemaakt naar een geheime internetliefde en vroeg zich hardop af hoe ze zo dom had kunnen zijn.

Aan het eind van de behandeling van de feiten zei de officier van justitie plots dat hij de tenlastelegging voor de vrouw uit wilde breiden. Toen één van de rechters opmerkte dat in de tussentijd de persoonlijke omstandigheden van de vrouw behandeld konden worden, wraakte haar raadsman de rechters.

"De persoonlijke omstandigheden zijn van belang voor het vaststellen van de strafmaat", zei advocaat Manders. Ook sprak hij zijn verbijstering uit, dat de officier zo laat nog een wijziging in de tenlastelegging wilde aanbrengen.

De wrakingskamer oordeelt nu dat de rechters de zaak toch kunnen vervolgen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. De rechters zullen zich dan eerst moeten uitspreken over de vraag of de tenlastelegging nog gewijzigd mag worden. Daarna komt de officier van justitie met een strafeis.