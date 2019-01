Cuco Martina per direct naar Feyenoord

Cuco Martina komt tot het einde van het seizoen uit voor Feyenoord. De Rotterdammer wordt gehuurd van Everton. De verdediger kwam eerder dit seizoen op huurbasis uit namens Stoke City, dat uitkomt in de Championship.

De 29-jarige Martina, die zowel centraal in de verdediging als op rechtsback kan spelen, is mede gehaald vanwege de blessure van Eric Botteghin. De Braziliaan raakte in de thuiswedstrijd tegen Ajax geblesseerd aan zijn knie en is minimaal drie maanden uitgeschakeld.

Martina kwam in de jeugd al eens uit voor Feyenoord, maar hij haalde nooit het eerste elftal. Via onder meer RKC en FC Twente haalde Ronald Koeman hem in 2015 naar Southampton. Vanuit verkaste hij naar Everton, dat hem in de eerste seizoenshelft dus verhuurde aan Stoke City.