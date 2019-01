PvdA: Hoeveel zijn de kavels van Schiekadeblok waard?

De PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad wil van wethouder Kurvers (Bouwen) weten hoeveel de kavels van het Schiekadeblok in Rotterdam op dit moment waard zijn. Fractievoorzitter Engberts heeft vragen gesteld nadat RTV Rijnmond woensdag publiceerde dat er een bod van 57 miljoen is uitgebracht op de kavels.

Engberts wil weten hoe serieus de interesse in het Schiekadeblok is en of het bod gedeeld kan worden met de gemeenteraad.

“Het Rekenkamerrapport over het Schiekadeblok geeft aan dat er verlies is, of wordt geleden. Om bij de raadsbehandeling van dit rapport helderheid te hebben over het eventuele verlies, is er behoefte aan meer informatie over dit bod van 57 miljoen”, schrijft Engberts.



De kans is niet groot dat Kurvers meer informatie geeft over de aanbieding die Rotterdam gekregen heeft voor de kavels. Woensdag liet zijn woordvoerder weten niet in te gaan op biedingen.

"Er zijn gesprekken gaande met meerdere partijen die interesse hebben om iets moois te maken op deze plek in het hart van Rotterdam. Na afloop van de consultatie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten", schrijft de woordvoerder.