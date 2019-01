Deel dit artikel:













Chrystal meth, cocaïne en cash in woning Rotterdam De chrystal meth die werd aangetroffen. Foto: Politie

Een 35-jarige man is woensdag opgepakt in de Rotterdamse wijk De Veranda. Hij verbleef in een woning waarin ruim dertien kilo chrystal meth en een hoeveelheid cash lagen.

Op het adres aan de Kees Pijlstraat stond niemand ingeschreven. Toch had het politie het idee dat het pand bewoond werd. Dat bleek te kloppen. De 35-jarige man verklaarde er te wonen. Bij een doorzoeking in de woning vonden agenten weegschaaltjes en verpakkingsmaterialen, die gebruikt kunnen worden bij drugshandel. Ook werd een tas aangetroffen waaruit een blok stak. Omdat het vermoedelijk om harddrugs ging, werd de 'bewoner' aangehouden. Een verdere zoektocht door het huis leverde de partij chrystal meth en 1500 euro cash op. Het eerder aangetroffen blok in de tas bleek 1,2 kilo cocaïne te zijn. De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid.