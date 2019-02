Chinees Nieuwjaar staat voor de deur. Feest voor de huisvarkens Paps & Mams, want 2019 wordt het Jaar van het varken.

Op 4 februari breekt in China het nieuwe jaar aan, dat ook in Rotterdam uitbundig wordt gevierd. De mini-varkens Paps en Mams hebben ook een beetje feest want het nieuwe jaar staat in het teken van het varken.

Edel dier



In de Chinese astrologie geldt het zwijn als een betrouwbaar teken. Behalve betrouwbaar, zouden mensen die in dit jaar worden geboren ook verdraagzaam, intelligent, goedaardig en gezellig zijn. Ragnhild Diepens, voorzitter van de Hobbyvarkenvereniging en eigenaar van Paps en Mams, denkt dat die menselijke eigenschappen zeker ook gelden voor haar huisvarkens Paps & Mams. Behalve misschien verdraagzaamheid: "Maar als de rangorde eenmaal onderling is bepaald, dan zijn ze óók verdraagzaam."

Groter dan je denkt



Paps en Mams mogen dan mini-varkens zijn, ze wegen allebei 90 kilo. "Het beeld dat mini-varkens hele kleine varkentjes zijn, klopt niet, dan zijn het biggen." Bij Diepens thuis staat alles in het teken van de varkens die buiten een hok hebben, maar ook in huis mogen komen. "Er ligt altijd stro en modder. Soms vind ik zelfs stro in mijn onderbroek."

Hoewel de voorzitter van de Hobbyvarkenvereniging haar Paps en Mams voor geen goud zou willen missen, raadt zij het houden van mini-varkens thuis, af. Daar hebben zij en haar vriend vooraf toch iets te licht over gedacht. "Buiten op een mooi stukje land is prima, maar binnen in huis, dat zou ik niemand aanraden."

