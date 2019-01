Deel dit artikel:













Politie onderzoekt raadselachtige verdwijning van jonge vrouw De auto met het meisje. Foto: Politie

De politie in Rotterdam is op zoek naar een vrouw, die woensdagavond door twee mannen is meegenomen in een auto. Een getuige vertrouwde het niet en trok aan de bel.

De melder zei dat de jonge vrouw bij het oversteken van de Bloemfonteinstraat in een grijze Golf werd meegenomen. Op camerabeelden van de Afrikaanderbuurt was volgens de politie te zien dat ze - mogelijk onder dwang - door twee jongens werd meegenomen en in de auto werd geduwd. Een woordvoerder zegt dat de politie in het duister tast of het gaat om een ontvoering of dat de vrouw vrijwillig is meegegaan met de mannen. Hoewel er geen melding is van een vermissing, wil de politie graag weten hoe het gaat met de jonge vrouw. Ook de bestuurder en bijrijder worden gezocht. Onderzoek naar het voorval heeft tot nu toe niets opgeleverd. Daarom zijn beelden van het voorval online gezet.