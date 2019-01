Meerdere auto's in Vlaardingen hebben donderdagavond vlam gevat. Dat gebeurde aan de Londenweg.

Twee wagens stonden in brand en liepen grote schade op. Een auto die ernaast geparkeerd stond, had ook schade op. Die was volgens een woordvoerder van de brandweer 'aangestraald'.

Wat de oorzaak is van de brand, wordt onderzocht. In Vlaardingen branden geregeld auto's uit, vorige week nog op de Van Kinsbergenplaats.