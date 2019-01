Deel dit artikel:













Twee lichtgewonden bij uitslaande brand in Rotterdam-Zuid Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Rotterdam-Zuid heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. Het vuur in een flat aan de Paul Krugerstraat was vrij snel onder controle.

De brand woedde in een woning op de eerste verdieping. Oorzaak van de brand was volgens een woordvoerder van de brandweer een oververhit pannetje met olie op het vuur. De bewoner van het pand en de buurman zijn onderzocht op rookvergiftiging. Ze zijn ter plekke behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Bij de brand onstond ook een gaslekkage. Monteurs van Stedin kwamen ter plaatse om het gas af te sluiten. Dat is inmiddels weer aangesloten.