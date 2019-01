Deel dit artikel:













Raadselachtig verdwenen vrouw Rotterdam-Zuid is opgespoord Foto: Politie

De jonge vrouw waar de politie in Rotterdam-Zuid naar op zoek was, is terecht. Het leek er woensdagavond op dat ze door twee mannen onder dwang werd meegenomen en in een auto geduwd.

Hoewel er geen sprake was van een vermissing, waren er wel zorgen over het lot van de vrouw en werd een onderzoek gestart. De politie verspreidde daarom ook aan het begin van donderdagavond beelden van de ogenschijnlijke ontvoering. Ze hoopten daarmee de vrouw en de twee mannen te vinden.

Lees ook: Politie onderzoekt raadselachtige verdwijning van jonge vrouw Enkele uren later bleek de vrouw gevonden. De politie weet niet wat er met haar gebeurd is en gaat met haar in gesprek.