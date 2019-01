Aboutaleb: Zou laf zijn als ik brief Spior niet had geschreven

Burgemeester Aboutaleb heeft geen spijt van de aanbevelingsbrief die hij schreef voor de Rotterdamse organisatie Spior. Die had in 2016 geld nodig voor de aanleg van een groenproject op het Vredesplein bij de Essalam Moskee. Naast het Oranjefonds als geldschieter, kwam de organisatie ook uit bij de omstreden Al-Maktoum Foundation en daarvoor schreef Aboutaleb een aanbeveling.

Leefbaar Rotterdam begrijpt niet waarom Aboutaleb de samenwerking zocht met de liefdadigheidsorganisatie uit Dubai. "Hoe kan de burgemeester, als het kabinet buitenlandse financiering wil weren, de rode loper uitrollen voor deze organisatie? Is er sprake van spijt bij de burgemeester?", vroeg raadslid Hoogwerf zich af.

Dat bleek niet het geval. "Ik heb veel gehad aan Spior, zij zorgen voor verbinding in de samenleving”, zegt Aboutaleb. “Het zou laf zijn als ik gevraagd word om een getuigschrift te schrijven voor zo’n organisatie en dat niet zou doen. Ik doe dit vaker. Mijn snuit hangt ook in de stad om geld op te halen voor Daniël den Hoed of de Laurenskerk."



Andere partijen steunen Aboutaleb, omdat de investering ging om een sociaal project en niet om een religieuze activiteit. "Het gaat hier over een stukje groen. Dat is waar het over gaat", zei raadslid Leeuwis van GroenLinks.

"We zijn allemaal tegen inmenging vanuit het Midden-Oosten. Maar het gaat hier om een standaard referentiebriefje, waarmee de burgemeester ons Rotterdamse Spior aanprijst. Dit is geen lobby en zeker niet de manier waarop onze burgemeester lobbyt", vond raadslid Versnel (VVD).

CDA riep de burgemeester op 'op zijn hoede te zijn' bij dit soort verzoeken. "Dat neem ik mee", beloofde Aboutaleb. "Mijn moeder zei vroeger ook dat ik op mijn hoede moet zijn, dus dat is een goed advies."