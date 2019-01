Wethouder Visser hoeft geen uitleg te geven over Schiekadeblok

Wethouder Adriaan Visser zal zelf geen uitleg geven over hoe hij gehandeld heeft rond de aankoop van het Schiekadeblok in Rotterdam. De gemeenteraad bespreekt over twee weken het Rekenkamerrapport over de erfpachtmaatregel die Rotterdam trof bij de aankoop in 2009. Bij de behandeling in de raadscommissie zal wethouder Kurvers van Bouwen verantwoording afleggen.

De oppositie probeerde op initiatief van Denk via een motie Visser alsnog verantwoordelijkheid te laten afleggen over zijn rol in het dossier. Maar die motie haalde geen meerderheid. De huidige wethouder was in 2009 topambtenaar en krijgt het in het rapport stevig te verduren. Hij zou het college niet volledig hebben geïnformeerd over de risico’s van de aankoopconstructie en solistisch hebben gewerkt.

"Ik zit op mijn handen, maar ik kan dit niet doen vanwege de bescherming van Rotterdamse ambtenaren”, zei Visser tegen de gemeenteraad. In het staatsrecht is bepaald dat ambtenaren zich niet hoeven te verantwoorden, maar dat de verantwoordelijk wethouder dit doet. "Het rapport gaat in essentie om de toepassing van de erfpachtmaatregel, dat is ruimtelijke ontwikkeling en dat valt onder mijn verantwoordelijkheid", zegt wethouder Kurvers die het woord zal voeren.



Denk en 50Plus wilden al meteen een raadsenquête starten. Dat is het zwaarste middel dat de gemeenteraad kan inzetten. Bij zo’n enquêtecommissie kunnen betrokkenen, zoals Visser, onder ede worden gehoord.

Andere partijen vonden het te vroeg voor een raadsenquête. "Laten we het rapport eerst in de commissie en gemeenteraad behandelen en daarna kijken of een enquête nodig is. U loopt voor de troepen uit", vond ook raadslid De Roon (D66).