'Zing je Schor' levert Familiehuis ruim 63.000 euro op

Blije gezichten donderdagavond tijdens de benefietavond voor het Familiehuis Daniel den Hoed. In Kantine Walhalla zongen 'gewone' hun favoriete nummers onder deskundige begeleiding van Het Groot Niet Te Vermijden. "Ik had vooraf twee weken lang wel een beetje de bibbers", zegt Jan-Willem van der Sterre.

Maar als het moment daar is, zingt hij de sterren van de hemel. En gaat het publiek uit zijn dak. Van der Sterre doet mee met een persoonlijke reden. Hij verloor zijn vader in 2007 aan melanoomkanker. Inmiddels leidt hij een bedrijf waarmee hij huidkanker probeert terug te dringen. En dat bracht hem deze avond op het podium.

Als de opbrengst van de avond bekend wordt gemaakt, loopt de temperatuur nog een paar graden verder op: 63.370 euro. Organisator Steffan van der Meer is een gelukkig man. "Dit is onvoorstelbaar. Rotterdam op z'n grootst. Hartverwarmend. We zijn trots op dit resultaat."

Ook Van der Meer verloor zijn vader aan kanker. "Met ons bedrijf SAM Reclame hoefden we geen seconde na te denken toen we werden gevraagd. Met een paar man hebben we deze avond bedacht. Fantastisch om te zien hoe het uitpakt. Volgend jaar doen we het weer. En er hebben zich nu al mensen aangemeld."

Ellie Nieuwelink zingt 'Iedereen is van de wereld' en het komt recht uit haar hart. "Mijn vriendin heeft gisteren heel slecht nieuws gekregen. Binnen twee weken wordt ze geopereerd. Ze was er en zong en danste mee."

"Door het licht kon ik haar vanaf het podium geiukkig niet zien. Na afloop heb ik de zaal in bedekte termen verteld wat er aan de hand is. Dat kwam binnen bij iedereen. We gaan haar steunen en blijven positief."