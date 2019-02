Stille tocht Humeyra: 'veel problemen rond stalking en contactverboden'

De organisatie van de stille tocht voor het vermoorde meisje Humeyra hoopt dat er zaterdag ook mensen komen die haar niet persoonlijk kenden. "Om aandacht te vragen voor de problemen rond stalking en het naleven van contactverboden", zei advocate Nelleke Stolk vrijdag op Radio Rijnmond.

Het is de tweede stille tocht in korte tijd in Rotterdam. "De eerste stille tocht was eigenlijk een algemene tocht tegen geweld tegen vrouwen naar aanleiding van een aantal geweldsincidenten tegen vrouwen, die elkaar kort opvolgden."

Dat er nu nog een stille tocht wordt gehouden heeft ermee te maken dat de nabestaanden van Humeyra niet bij de eerste konden zijn. "De zus en de ouders van Humeyra konden toch niet aanwezig zijn omdat zij in Turkije waren voor de uitvaart, dus daarom is er nu opnieuw een stille tocht georganiseerd, maar nu alleen voor Humeyra."

Om Humeyra te herdenken, willen de organisatoren op 2 februari om 18:00 uur verzamelen op het Coloured Mindplein aan de Werkhoefstraat in Rotterdam-West voor de stille tocht. Mensen kunnen witte ballonnen of witte rozen meenemen.

In december kwamen al honderden mensen naar de herdenking van Humeyra op het plein voor de Mevlana Moskee. De 16-jarige Rotterdamse werd 18 december doodgeschoten op haar school, het Designcollege. De belangrijkste verdachte is haar ex-vriend Bekir E, die haar stalkte en een contactverbod had gekregen. Hij heeft bekend haar te hebben doodgeschoten.