Schrijer begint als voorman van de binnenvaart

Een week geleden nam Dominique Schrijer afscheid als burgemeester van Zwijndrecht. Vrijdag ging hij voor het eerst aan de slag bij de schippersvereniging de Schuttevaer, als voorzitter.

Zijn nieuwe kantoor is niet ver van het gemeentehuis verwijderd, het is maar een paar straten verderop. En er is werk aan de winkel, want de binnenvaart kampt met een paar problemen. Zo is er een groot tekort aan personeel, moet de branche verduurzamen en weten verladers de branche nog te weinig te vinden. En dat terwijl vervoer over water volgens velen de toekomst heeft.

Voor Schrijer is de overstap van burgemeester naar voorzitter geen ongewone. "In Zwijndrecht wonen veel binnenvaartschippers en er zitten er veel branche gerelateerde bedrijven hier, dus ik ben geen onbekende voor ze", zegt Schrijer.

Zijn nieuwe kantoor in het gebouw van de Schuttevaer is weliswaar dicht bij het stadhuis. Zijn woonadres verandert wel. "Mijn appartement hier in Zwijndrecht zeg ik op."

Omdat burgemeesters wettelijk verplicht zijn om in hun werkgemeente te gaan wonen, is Schrijer zes jaar geleden naar een appartement in Zwijndrecht verhuisd. "Met ingang van februari ga ik terug naar mijn gezin in Charlois, aldus de nieuwe voorzitter.