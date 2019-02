Uitslaande brand in woning Dirksland. Foto: Martin Lugtenburg

In Dirksland heeft vrijdag een uitslaande brand gewoed. De brand ontstond rond 08:45 uur door nog onbekende oorzaak in een woning aan het Schelpenpad.

Een half uur later had de brandweer de brand geblust. Mogelijk ging er een ontploffing aan vooraf. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De woning is volledig uitgebrand.