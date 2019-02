Nielson verkoopt zelf z'n kaarten voor Dordts festival

Bij welk festival kun je nog de kaartjes kopen bij de artiesten zelf? Vrijdag is het mogelijk, in het tot kaartjescentrum omgebouwde VVV-kantoor van Dordrecht, waar Nielson zelf de kaartjes afrekent.

Vlak voordat de deuren opengaan sipt Nielson nog even aan zijn koffie. Echt druk is het nog niet stelt hij ook vast. "Maar dat komt waarschijnlijk omdat het ijskoud is", waarmee hij verwijst naar de gelijknamige plaat die op dit moment hoog in de hitlijsten staat.

"Hey, we zijn nog niet begonnen", gaat de Dordtenaar verder. "Het komt allemaal wel goed. En anders is het een prima gelegenheid om met de organisatie vooruit te kijken, want volgens mij gaat het heel goed."

Drie jaar geleden kreeg het gratis popfestival Wantijpop er een betaald zusje bij: Live at Wantij. Vorig jaar waren de negenduizend beschikbare kaarten in een paar uur verkocht. Toen bestond de line-up onder meer uit Kensington en Bløf. Voor dit jaar staan Di-rect, Racoon en Nielson op het programma.

"Prachtig toch", zegt Nielson, die dus zelf ook uit Dordrecht komt. "Het is een verzorgd festival. Echt volwassen. En het is prachtig dat de organisatie het voor elkaar krijgt om zulke namen naar Dordrecht te halen."

Wie is de Mol

Nielson is op dit moment ook voor een miljoenenpubliek te zien in het programma Wie is de Mol. Deze week kwam Nielson in de spotlights te staan, doordat door zijn toedoen een van de andere deelneemsters van tv-programma naar huis moest. En dus is een van de laatste vragen uiteraard: Is Nielson de Mol?

Maar dan gaan de kaken van de vrolijke Dordtenaren bijna op slot. "Wil je nou echt dat ik daar antwoord op geef? Dan heeft het helemaal geen zin meer om te kijken!"

En dan is er natuurlijk nog de vraag wat er leuker is, optreden of meedoen aan een programma zoals Wie is de Mol. "Optreden is veel leuker", klinkt Nielson uitgesproken.

"Meedoen aan 'de Mol' was gewoon een leuk uitstapje. Zo'n bn'erschap (bn = bekende Nederlander, red.) is ook niets voor mij. Ik ben veel meer van het muziekmaken. Maar aan de andere kant; als er een tv-programma was waar ik aan wilde meedoen, dan was het wel Wie is de Mol."